Синоптики на выходных обещают оттепель и большое количество осадков

Как сообщает агентство LETA, вечером в пятницу и в субботу в Латвии ожидается метель, дождь и оттепель, местами на востоке страны снег будет сильным. Дороги обледенеют. Осадки продолжатся днем в Курземе, а затем - в других районах Латвии, местами возможны прояснения.

В ночь на воскресенье местами ожидаются кратковременные осадки, но на западе страны большая часть осадков будет в виде дождя. В реках Курземе и местами в Земгале возобновится повышение уровня воды.

Температура воздуха в субботу и воскресенье составит -2...+4 градуса, на востоке страны в субботу ночью и с утра задержится холодная погода. Будет дуть порывистый южный и западный ветер, утром в воскресенье на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 20 метров в секунду.