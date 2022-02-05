Сб, 5.02.2022
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В воскресенье также ожидается дождь и метель

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В первое воскресенье февраля в Латвии будет дождь, снег и метель, прогнозируют синоптики.

Утром в Курземе, а позже и в других районах страны ожидаются интенсивные осадки. Дороги будут скользкими.

Из-за дождей и таяния снега уровень воды в реках западной части Курземе начнет быстро расти.

Ветер южный, юго-западный, порывами до 13-18 метров в секунду, утром на западном побережье Курземе порывами до 20 метров в секунду.

Температура воздуха составит -2...+3 градуса, на западе Курземе до +5 градусов.

В Риге ночь на воскресенье пройдет без сильных осадков, днем ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха +1...+3 градуса.

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