В воскресенье также ожидается дождь и метель
В первое воскресенье февраля в Латвии будет дождь, снег и метель, прогнозируют синоптики.
В первое воскресенье февраля в Латвии будет дождь, снег и метель, прогнозируют синоптики.
Утром в Курземе, а позже и в других районах страны ожидаются интенсивные осадки. Дороги будут скользкими.
Из-за дождей и таяния снега уровень воды в реках западной части Курземе начнет быстро расти.
Ветер южный, юго-западный, порывами до 13-18 метров в секунду, утром на западном побережье Курземе порывами до 20 метров в секунду.
Температура воздуха составит -2...+3 градуса, на западе Курземе до +5 градусов.
В Риге ночь на воскресенье пройдет без сильных осадков, днем ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-западный порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха +1...+3 градуса.