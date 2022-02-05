Вот и весна? На всей Латвии наступила оттепель

Снежный покров в Курземе в основном растаял, а в Видземе и Латгале высота снежного покрова местами составляет более 20 сантиметров. Самый глубокий снег лежит в Алуксне - 34 сантиметра.

В воскресенье в Латвии ожидается дождь и метель, в Курземе местами сильный дождь, а в Видземе местами сильный снег, прогнозируют синоптики.

Порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, утром на западном побережье Курземе - до 19 метров в секунду.

Небо будет облачным, дороги скользкими. Температура воздуха 0...+4 градуса.

В Риге ожидается дождь с мокрым снегом, температура воздуха +2 градуса, скорость южного ветра порывами до 14 метров в секунду.