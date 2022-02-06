Синоптики дали прогноз на начало новой рабочей недели

В воскресенье местами в Курземе и Видземе ожидаются сильные осадки, а в понедельник снег пойдет также в Земгале и Латгале.

Новая зона осадков начнет пересекать Латвию с юго-запада в ночь на понедельник. Под тяжестью мокрого снега могут ломаться деревья, возможен также дождь.

Температура воздуха составит -1...+3 градуса.

В восточной части страны снегопад продолжится до ночи с понедельника на вторник, а уже днем во вторник в Латвию придет следующая зона осадков.

На новой неделе по ночам ожидаются небольшие морозы, днем температура поднимется до 0...+5 градусов, дороги часто будут скользкими.

В связи с повышением уровня воды в реках и озерах из-за дождя и таяния снега Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил в Курземе предупреждение о затоплении пойм и низменностей.