Пн, 7.02.2022
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В понедельник снег с дождем продолжится; местами выглянет солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии ожидается снег и небольшой дождь, в Курземе как пройдут осадки, так и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Вечером снег продолжится лишь местами на востоке страны, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха составит 0...+3 градуса, в Курземе - до +4 градусов. Вечером станет немного прохладнее, дороги обледенеют.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге до обеда ожидается мокрый снег и небольшой дождь, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +2 градусов.

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