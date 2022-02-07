В понедельник снег с дождем продолжится; местами выглянет солнце
В понедельник в Латвии ожидается снег и небольшой дождь, в Курземе как пройдут осадки, так и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидается снег и небольшой дождь, в Курземе как пройдут осадки, так и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Вечером снег продолжится лишь местами на востоке страны, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха составит 0...+3 градуса, в Курземе - до +4 градусов. Вечером станет немного прохладнее, дороги обледенеют.
Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге до обеда ожидается мокрый снег и небольшой дождь, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, а воздух прогреется до +2 градусов.