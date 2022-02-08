Во вторник Латвию ждут дожди и снег

До прихода осадков будет частичная облачность, сквозь облака выглянет солнце. Западный ветер перейдет в юго-западный и южный и местами в порывах достигнет 12-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - 17-20 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса, ближе к вечеру в Курземе до +5 градусов.
В Риге будет светить солнце, затем небо снова затянет облаками, во второй половине дня и вечером ожидается мокрый снег и небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный в порывах усилится до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +2...+3 градусов.