Во вторник Латвию ждут дожди и снег

До прихода осадков будет частичная облачность, сквозь облака выглянет солнце. Западный ветер перейдет в юго-западный и южный и местами в порывах достигнет 12-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - 17-20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит 0...+3 градуса, ближе к вечеру в Курземе до +5 градусов.