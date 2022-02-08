В среду немного потеплеет; возможны дожди
В среду в Латвии ожидается незначительное потепление, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии ожидается незначительное потепление, прогнозируют синоптики.
Под влиянием уходящей зоны осадков ночью местами, в основном на востоке страны, еще продолжат идти снег и дождь. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду, температура воздуха понизится до -2...+3 градусов.
День ожидается преимущественно облачным, умеренный ветер будет дуть с запада, юго-запада. Местами пройдёт небольшой дождь, вечером во многих местах ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом.
В Риге в среду будет преимущественно облачно, вечером ожидается кратковременный дождь. Ветер - умеренный, западного направления, температура воздуха составит +1 градус ночью и +4 градуса днем.