В среду немного потеплеет; возможны дожди

Под влиянием уходящей зоны осадков ночью местами, в основном на востоке страны, еще продолжат идти снег и дождь. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 9-14 метров в секунду, температура воздуха понизится до -2...+3 градусов.