На части Латвии уже наступила метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд держится выше нуля, а началом весны является первый из этих дней.

7 февраля - самая ранняя возможная дата начала метеорологической весны в Латвии, поскольку после рекордно-теплой зимы 2019-2020 годов LVĢMC принял решение, что начало метеорологической весны возможно только после даты, которая была самым холодным днем за последние десятилетия.

Ранее самым холодным днем ​​в году признавалось 8 февраля, но по норме 1991-2020 гг., которая была принята в прошлом году, им стало 6 февраля, поэтому метеорологическая весна может наступить не ранее 7 числа этого месяца.

В свою очередь, в восточных регионах Латвии - во многих местах Видземе и Латгале - во вторник, 8 февраля, среднесуточная температура воздуха была ниже нуля, в выходные она может подняться до нуля, поэтому наступление етеорологической весны в этой части страны на этой неделе не ожидается.

В прошлом году метеорологическая весна на большей части территории страны началась 21 февраля.

В эти выходные температура по всей стране немного понизится, но сильных заморозков не ожидается, а средняя температура на грядущей неделе будет на градус выше, чем на этой.