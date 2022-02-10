Чт, 10.02.2022
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Четверг будет довольно теплым; местами выглянет солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Латвии сохранится частично облачная погода, местами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.

Более солнечным день будет в Курземе, а больше облаков ожидается в Видземе и Латгале.

Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+5 градусов.

В Риге осадков не ожидается, выглянет солнце, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +4 градусов.

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