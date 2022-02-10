Четверг будет довольно теплым; местами выглянет солнце
В четверг в Латвии сохранится частично облачная погода, местами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии сохранится частично облачная погода, местами ожидаются небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
Более солнечным день будет в Курземе, а больше облаков ожидается в Видземе и Латгале.
Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +1...+5 градусов.
В Риге осадков не ожидается, выглянет солнце, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +4 градусов.