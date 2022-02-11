Температура ниже нуля и ветер: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, небольшие осадки возможны только в Видземе.

В ночь на субботу температура воздуха понизится до -2…-7 градусов, только местами на побережье не опустится ниже нуля, а последующие ночи будут немного теплее.

Дневная температура составит 0...+5 градусов, на следующей неделе местами на западе и в центральной части страны - до +7 градусов.

В субботу со второй половины дня ожидается порывистый западный ветер, который перейдет в южный, юго-западный ветер. Порывы ветра составят до 12-17 метров в секунду, на побережье местами до 20 метров в секунду.