В субботу усилится ветер; потеплеет до +5 градусов
В субботу в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12-16 метров в секунду, местами на побережье - до 19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
В субботу в Латвии порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12-16 метров в секунду, местами на побережье - до 19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Солнце прогреет воздух до +1...+5 градусов. Местами будет облачно, в Видземе ожидаются небольшие осадки, сообщает агентство LETA.
В Риге будет светить солнце, ожидается частичная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до +4 градусов. Порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду.