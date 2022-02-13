В воскресенье облаков станет меньше
В воскресенье в Латвии облаков станет меньше, более солнечным день будет на юге страны, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии облаков станет меньше, более солнечным день будет на юге страны, прогнозируют синоптики.
Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.
Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду. Наиболее сильный ветер будет дуть в Вентспилсе.
В Риге воскресенье пройдет без значительных осадков с порывами южного, юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.