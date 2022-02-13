Вс, 13.02.2022
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В воскресенье облаков станет меньше

Зимняя Рига ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье в Латвии облаков станет меньше, более солнечным день будет на юге страны, прогнозируют синоптики.

Значительных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до 0...+4 градусов.

Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 20 метров в секунду. Наиболее сильный ветер будет дуть в Вентспилсе.

В Риге воскресенье пройдет без значительных осадков с порывами южного, юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

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