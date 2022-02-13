Осадки и до +8 градусов. Синоптики сделали прогноз на следующую неделю
В понедельник в Латвии сохранится сухая погода, во вторник местами пройдут небольшие дожди, однако затем осадков станет больше, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии сохранится сухая погода, во вторник местами пройдут небольшие дожди, однако затем осадков станет больше, прогнозируют синоптики.
В начале недели выглянет солнце, по ночам возможны небольшие заморозки, а днем воздух прогреется до +2...+7 градусов. Сохранится умеренный южный, юго-западный ветер, сообщает агентство LETA.
В середине и во второй половине недели часто будут идти дожди и снег, местами осадки будут сильными. В море ветер может достигнуть силы бури.
В четверг температура воздуха, возможно, поднимется до +4...+8 градусов, но в конце недели ожидается более прохладная погода.
В теплую погоду и под влиянием осадков уровень воды местами повысится. Наибольший риск наводнений - на берегах Лиелупе, если начнется ледоход.