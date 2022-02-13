В понедельник потеплеет до +7 градусов

Как сообщает агентство LETA, ожидается частичная облачность, выглянет солнце. Ночью на севере страны возможны небольшие осадки.

Скорость южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду, местами на побережье - до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье Курземе до -4 градусов в Латгале. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.