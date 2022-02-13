Вс, 13.02.2022
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В понедельник потеплеет до +7 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии значительных погодных изменений не ожидается. Ветер немного стихнет, а температура воздуха днем немного повысится, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, ожидается частичная облачность, выглянет солнце. Ночью на севере страны возможны небольшие осадки.

Скорость южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду, местами на побережье - до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье Курземе до -4 градусов в Латгале. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.

В Риге в понедельник значительных осадков не ожидается, будет солнечно. Порывы южного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0...-1 градуса ночью до +6 градусов днем.

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