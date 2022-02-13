В понедельник потеплеет до +7 градусов
В понедельник в Латвии значительных погодных изменений не ожидается. Ветер немного стихнет, а температура воздуха днем немного повысится, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии значительных погодных изменений не ожидается. Ветер немного стихнет, а температура воздуха днем немного повысится, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, ожидается частичная облачность, выглянет солнце. Ночью на севере страны возможны небольшие осадки.
Скорость южного, юго-западного ветра составит 8-13 метров в секунду, местами на побережье - до 17 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье Курземе до -4 градусов в Латгале. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов.
В Риге в понедельник значительных осадков не ожидается, будет солнечно. Порывы южного ветра достигнут скорости 12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0...-1 градуса ночью до +6 градусов днем.