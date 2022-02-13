В понедельник возможны рекорды тепла
В понедельник, 14 февраля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 14 февраля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до +2...+7 градусов. В некоторых регионах на западе и в центральной части страны может быть побит прежний рекорд тепла для 14 февраля, который составляет +7,5 градуса.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер до 17 метров в секунду.
В Риге в понедельник будет переменная облачность, температура воздуха составит около +6 градусов.