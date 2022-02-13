Пн, 14.02.2022
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В понедельник возможны рекорды тепла

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 14 февраля, в Латвии ожидается переменная облачность с солнцем, без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до +2...+7 градусов. В некоторых регионах на западе и в центральной части страны может быть побит прежний рекорд тепла для 14 февраля, который составляет +7,5 градуса.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер до 17 метров в секунду.

В Риге в понедельник будет переменная облачность, температура воздуха составит около +6 градусов.

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