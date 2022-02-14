Пн, 14.02.2022
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Грядет ясная ночь, а вот вторник принесет дожди и ветер

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Ночью на вторник, 15 февраля, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода, в Курземе будет облачно, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха понизится до +2...-2 градусов, местами на востоке Латвии - до -4 градусов.

Днем облаков по всей стране станет больше. По направлению с запада в Курземе и центральной части страны пройдут незначительные кратковременные дожди.

Во вторник южный ветер в порывах достигнет скорости 9-14 метров в секунду, температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В Риге 15 февраля будет светить солнце, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. Южный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-1 градус утром и до +5 градусов днем.

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