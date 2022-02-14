Грядет ясная ночь, а вот вторник принесет дожди и ветер

Осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха понизится до +2...-2 градусов, местами на востоке Латвии - до -4 градусов.

Днем облаков по всей стране станет больше. По направлению с запада в Курземе и центральной части страны пройдут незначительные кратковременные дожди.

Во вторник южный ветер в порывах достигнет скорости 9-14 метров в секунду, температура воздуха составит +3...+5 градусов.