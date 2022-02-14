Во вторник ожидается дождь; потеплеет до +5 градусов

Порывы южного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов.

В Риге постепенно станет облачно, ближе к вечеру пройдет небольшой дождь. Порывы южного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +5 градусов.