Вт, 15.02.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Во вторник ожидается дождь; потеплеет до +5 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии ожидается облачная погода и, начиная с запада страны, пройдет небольшой дождь и кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Порывы южного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов.

В Риге постепенно станет облачно, ближе к вечеру пройдет небольшой дождь. Порывы южного ветра усилятся до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +5 градусов.

НАВЕРХ
Back