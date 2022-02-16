В среду ожидается ветер и мокрый снег

Местами также возможен мокрый снег. По всей стране будет преобладать облачность.

Южный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду, в первой половине дня на побережье Курземе - до 19 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +2...+6 градусов.

В Риге небольшой дождь ожидается во второй половине дня. Южный ветер усилится до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит до +5 градусов.