На Латвию движутся сильные и затяжные осадки: столько обычно выпадает за весь февраль

В целом за три дня с 17 по 19 февраля ожидается количество осадков, которое местами в Курземе и Видземе будет сравнимо с февральской месячной нормой осадков. Принимая во внимание, что на отдельных наблюдательных станциях в Курземе и Видземе уже в первой половине февраля количество осадков было близко к норме или даже превысило его, влажность будет очень высокой.

ФОТО: LVĢMC

Как поясняет LVĢMC, на исходе февраля погоду в нашем регионе будут устанавливать активные циклоны, которые принесут изменчивые погодные условия: ожидается, что часто погода будет облачной, наш регион пересекут несколько широких зон осадков, которые в отдельные дни принесут даже интенсивные осадки (их фазовое состояние может меняться - ожидается как мокрый снег, так и дождь), оттепель будет чередоваться с морозами, не обойдется и без порывистого ветра.

Синоптики предупреждают, что интенсивные осадки снова приведут к значительному повышению уровня воды в реках в западном и центральном районах, в результате чего может затопить поймы рек и низины - будут объявлены предупреждения желтого уровня, а местами - и оранжевого уровня.

Уже 16 февраля Латвию с запада достиг восточный край широкого циклона, и в четверг центр глубокого и активного циклона из южных районов Швеции будет двигаться через центральную часть Балтийского моря в Финляндию. 16 февраля периодически ожидается дождь и мокрый снег, а в четверг затяжные осадки пройдут по всей стране - главным образом в виде дождя, а местами и в виде мокрого снега.

В Курземе и Видземе осадки будут сильными - общее их количество может достигнуть даже 20-30 миллиметров.

В пятницу, 18 февраля, на большей части территории также ожидаются осадки, однако их интенсивность будет значительно ниже, кроме того, дождь сменится снегом и снова большую часть территории покроет хотя бы небольшой снежный покров.

В свою очередь в субботу, 19 февраля, с запада через Балтийское море будет двигаться еще один глубокий и активный циклон, который принесет с собой еще одну широкую зону дождя и мокрого снега - их интенсивность, впрочем, будет меньше, чем в четверг.

По информации LVĢMC, и в первой половине будущей недели через наш регион пройдет еще один циклон с широкой зоной осадков, но с этим циклоном будут связаны воздушные массы и ожидается, что дождь постепенно перейдет в снег.

Так как погоду будет устанавливать активный циклон, усилится и ветер - местами на побережье его порывы достигнут 20-22 метров в секунду.

Галерея: Оттепель в Риге

Температура воздуха будет изменчива - оттепель будет сменяться морозом.

Во время интенсивных осадков на большей части территории температура воздуха будет держаться выше нуля градусов, иногда столбик термометра будет подниматься даже до отметки в +5...+6 градусов, небольшой мороз сохранится лишь по ночам на востоке страны.