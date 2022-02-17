Дождь с утра и до вечера: прогноз синоптиков на четверг

С понижением температуры воздуха дождь местами сменится снегом, а дороги к вечеру станут скользкими.

Максимальная температура воздуха составит +5..+8 градусов. Днем в Курземе, а вечером в остальной Латвии похолодает до 0..+4 градусов.

Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, днем в Курземе, а вечером и в других местах страны ветер сменится западным, северо-западным. Его скорость порывами будет достигать 18-23 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются на побережье и на юге страны.

В Риге в четверг будет дождливо. Температура воздуха +7 градусов, к вечеру понизится до +2 градусов. Сильный южный, юго-западный ветер, вечером - западный, северо-западный ветер. Ожидаются порывы до 20 метров в секунду.