В четверг в Латвии зарегистрировано самое низкое атмосферное давление за 14 лет

В середине дня атмосферное давление на наблюдательных станциях Колка и Вентспилс упало до 960 гектопаскалей или 720 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

Более низкое атмосферное давление в Латвии ранее было зарегистрировано 24 ноября 2008 года в Руиене, где оно упало до 959,6 гектопаскалей, а днем ​​ранее в Алуксне было зарегистрировано давление в 956,6 гектопаскалей.

Атмосферное давление измеряется барометром и выражается в гектопаскалях, миллибарах или миллиметрах ртутного столба. Давление 1013 гектопаскалей или 760 миллиметров ртутного столба считается нормальным атмосферным давлением.

Метеорологи объясняют, что атмосфера представляет собой газовую оболочку Земли, которая под действием силы тяжести воздействует на поверхность планеты, создавая давление, известное как атмосферное давление, которое эквивалентно десяти тоннам на квадратный метр.

Самое низкое атмосферное давление в Латвии было зафиксировано 13 февраля 1962 года, когда на Видземской возвышенности оно упало до 933 гектопаскалей, а самое высокое было зарегистрировано в январе 1907 года в Лиепае - 1066 гектопаскалей.

В четверг днем ​​центр циклона переместился из стран Балтии в Финляндию. Из-за этого циклона некоторым местам в Центральной Европе ветер нанес большой ущерб, в т.ч. в Польше торнадо разрушили несколько зданий.