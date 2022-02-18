Пт, 18.02.2022
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В пятницу сильных осадков не ожидается; потеплеет до +5 градусов

Pavasara puÄ·u asni. ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.

Порывы западного, юго-западного ветра в Курземе и Земгале усилятся до 12-17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +2...+5 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, возможны небольшие кратковременные осадки. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.

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