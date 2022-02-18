В пятницу сильных осадков не ожидается; потеплеет до +5 градусов
В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, возможны кратковременные осадки, прогнозируют синоптики.
Порывы западного, юго-западного ветра в Курземе и Земгале усилятся до 12-17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха повысится до +2...+5 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможны небольшие кратковременные осадки. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.