На Латвию движутся новые циклоны: ожидается богатая на осадки и ветреная погода

Большая часть из ожидаемых в ближайшие дни осадков будет в виде снега, его влияние на увеличение уровня воды в реках будет меньше, чем у дождя, прошедшего в четверг. Однако в некоторых реках повышение уровня воды продолжится, местами может затопить обширные территории, сообщает агентство LETA.

Общее количество осадков до вторника, согласно данным Global Forecast System, составит 15-40 миллиметров. Как и ранее, более сильные осадки ожидаются в Курземе и Видземе.

В ночь на субботу, начиная с юго-запада страны, ожидается метель и дождь, в свою очередь днем пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха как ночью, так и днем будет держаться в пределах -1...+5 градусов.

В субботу усилится южный, юго-восточный ветер, который затем сменит направление на юго-западное, а во второй половине дня и вечером, начиная с Курземе, будет дуть западный, северо-западный ветер. На большей части территории страны его порывы достигнут скорости 18-23 метров в секунду, а утром в воскресенье на побережье на юге Курземе возможны порывы до 28 метров в секунду.

Утром в субботу на западном побережье Курземе ожидается особо высокий уровень воды в море.

В воскресенье осадков будет меньше, возможны прояснения, однако периодически возможен снег и дождь, будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер. Температура воздуха немного опустится.

В понедельник и вторник в связи с новым циклоном опять ожидаются осадки, ночью температура воздуха опустится ниже нуля.

В свою очередь в ночь на среду и в четверг местами под ясным небом температура воздуха может опуститься даже до -10 градусов и ниже.