Пт, 18.02.2022
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В ночь на субботу метель будет чередоваться с дождем

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В ночь на субботу в Латвии начиная с юго-запада страны ожидаются метель и дождь, местами сильный снег, прогнозируют синоптики.

Днем ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью понизится до -1...+2 градусов, днем повысится до +1...+4.

Усилится южный, юго-восточный ветер, утром он сменится юго-западным, а днем и вечером начиная с Курземе - западным, северо-западным.

На большей части страны скорость ветра в порывах достигнет 17-23 метров в секунду, утром в субботу на южном побережье Курземе - до 27 метров в секунду.

Во второй половине ночи в Риге ожидается мокрый снег, днем небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем +3...+4 градуса.

Уже сообщалось, что в субботу утром на западном побережье Курземе ожидается особенно высокий уровень воды в море, что в сочетании с большими волнами может вызвать значительные вымывания берега и оползни.

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