В ночь на субботу метель будет чередоваться с дождем
В ночь на субботу в Латвии начиная с юго-запада страны ожидаются метель и дождь, местами сильный снег, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу в Латвии начиная с юго-запада страны ожидаются метель и дождь, местами сильный снег, прогнозируют синоптики.
Днем ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью понизится до -1...+2 градусов, днем повысится до +1...+4.
Усилится южный, юго-восточный ветер, утром он сменится юго-западным, а днем и вечером начиная с Курземе - западным, северо-западным.
На большей части страны скорость ветра в порывах достигнет 17-23 метров в секунду, утром в субботу на южном побережье Курземе - до 27 метров в секунду.
Во второй половине ночи в Риге ожидается мокрый снег, днем небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем +3...+4 градуса.
Уже сообщалось, что в субботу утром на западном побережье Курземе ожидается особенно высокий уровень воды в море, что в сочетании с большими волнами может вызвать значительные вымывания берега и оползни.