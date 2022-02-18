В ночь на субботу метель будет чередоваться с дождем

Днем ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью понизится до -1...+2 градусов, днем повысится до +1...+4.

Усилится южный, юго-восточный ветер, утром он сменится юго-западным, а днем и вечером начиная с Курземе - западным, северо-западным.

На большей части страны скорость ветра в порывах достигнет 17-23 метров в секунду, утром в субботу на южном побережье Курземе - до 27 метров в секунду.

Во второй половине ночи в Риге ожидается мокрый снег, днем небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем +3...+4 градуса.