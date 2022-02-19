Оранжевое предупреждение и град: какой будет погода в воскресенье?

Временами ожидается кратковременный дождь со снегом, возможен небольшой град. В начале ночи будет дуть порывистый северо-западный ветер, позже он стихнет, а днем юго-западный ветер усилится до 11-16 метров в секунду.

Ночью дороги обледенеют, минимальная температура воздуха составит от -3 градусов в некоторых районах Видземе до +3 градусов на западном побережье Курземе. Днем воздух прогреется до +1...+4 градусов.

В Риге в воскресенье ожидаются осадки, иногда будет выглядывать солнце. Ночью ветер стихнет, а температура воздуха понизится до 0...-1 градуса; днем будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха достигнет +4 градусов.