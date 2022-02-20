Приближается новый циклон: синоптики предупреждают о сильных наводнениях

Ожидается и снег, и дождь. Наибольшее количество осадков выпадет в Курземе, в основном, дождь. Ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Курземе,

во многих местах вероятны крупнейшие в масштабе последних десятилетий наводнения.

Затопление новых территорий возможно и в других местах страны. Опасная ситуация сохранится в нижнем течении Гауи, так как ожидается новый подъем уровня воды под воздействием ветра, который, однако, будет не таким сильным, как в субботу вечером.

Ожидается, что с середины следующей недели в Латвии установится более сухая погода и вода начнет спадать.

В западной части страны в понедельник во второй половине дня и вечером, а также в ночь на вторник ожидаются порывы юго-западного ветра силой до 16-21 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 25 метров в секунду. Во вторник ветер будет дуть с северо-запада.

В понедельник в Курземе и Земгале температура воздуха поднимется до +6 градусов, а во вторник будет не теплее +3 градусов. В середине недели, когда стихнет ветер, столбик термометра в некоторых местах Видземе и Латгале может опуститься до -10 градусов.

В конце февраля под влиянием антициклона вероятна сухая и солнечная погода, ночью и в утренние часы ожидаются заморозки, а днем температура воздуха поднимется на несколько градусов выше нуля.

Воскресенья днем временами ожидаются осадки

В воскресенье в Латвии время от времени ожидаются осадки, во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

В некоторых частях Видземе пройдет сильный снег. Скорость юго-западного ветра в порывах достигнет 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +1...+4 градуса.