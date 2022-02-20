Дождь со снегом, ветер и предупреждения. Прогноз синоптиков на понедельник

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил предупреждение желтого уровня в Курземе о сильном дожде, а на остальной территории страны - о снеге, сообщает агентство LETA.

В западной и центральной частях страны также объявлено желтое предупреждение о ветре, а на западном побережье Курземе - оранжевое предупреждение о сильном ветре, а в Лиепае - оранжевое предупреждение о наводнениях, вызванных ветром.

LVĢMC прогнозирует, что на западном побережье Курземе во второй половине дня и вечером ожидаются порывы юго-западного ветра до 25-27 метров в секунду.

Под влиянием ветра в Лиепае прогнозируется повышение уровня воды до 135-140 сантиметров, в Вентспилсе - не более, чем на 125 сантиметров. Планируется, что уровень воды в море не превысит зарегистрированного утром в субботу максимума.

Под влиянием осадков в реках и озерах Курземе в понедельник и вторник ожидается более быстрое, чем в других местах страны, повышение уровня воды, будет достигнут наивысший уровень наводнений как этой зимой, так и за последнее десятилетие.

Во второй половине дня в понедельник, начиная с запада, между облаками будет проглядывать солнце. Температура воздуха повысится до +4...+7 градусов, а на северо-востоке страны - до +2...+4 градусов.

В восточных районах сила южного ветра не превысит 10-15 метров в секунду. В западной и центральной частях порывы южного, юго-западного ветра до 16-21 метра в секунду ожидаются и во второй половине дня и в ночь на вторник.