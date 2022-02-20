Позабыли о снеге? Зря. Прогноз синоптиков на понедельник

В понедельник будут идти снег и дождь, местами сильные. Больше осадков выпадет в Курземе, где дожди и таяние снега будут способствовать дальнейшему повышению уровня воды в реках. Днем, начиная с запада, местами в Латвии станет выглядывать солнце.

Юго-восточный ветер усилится, затем сменится южным и юго-западным. В Курземе прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, у моря местами до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +1...-3 градусов; днем столбик термометра достигнет отметок +1...+3 градуса в северо-восточных регионах и +4...+6 градусов на остальной территории страны.

В Риге утром в понедельник ожидается мокрый снег, днем дождь. Во второй половине дня осадки ненадолго прекратятся и из-за облаков выглянет солнце. Ночью слабый юго-западный ветер сменится умеренным юго-восточным, а температура воздуха будет колебаться около нуля. Днем воздух прогреется до +5...+6 градусов, южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14 метров в секунду.

Как сообщалось, в начале новой недели ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Курземе, во многих местах вероятны крупнейшие в масштабе последних десятилетий наводнения. Затопление новых территорий возможно и в других местах страны. Опасная ситуация сохранится в нижнем течении Гауи, так как ожидается новый подъем уровня воды под воздействием ветра, который, однако, будет не таким сильным, как в субботу вечером.