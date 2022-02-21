"Вентас-Румба исчезла". Самый широкий водопад в Европе затопило
В реках Курземе и Земгале продолжается повышение уровня воды, быстрее это происходит в Земгале. Как сообщили порталу Apollo очевидцы, в Кулдиге затопило водопад Вентас-Румба.
В реках Курземе и Земгале продолжается повышение уровня воды, быстрее это происходит в Земгале. Как сообщили порталу Apollo очевидцы, в Кулдиге затопило водопад Вентас-Румба.
Напомним, местами затапливает низины, ожидается затопление более обширных территорий. В части рек в центральной части страны местами ожидается и ледоход. В Курземе и Земгале в силе объявленное гидрологами желтое предупреждение.
Галерея: Вентас-Румбу затопило
С 5 февраля самый высокий уровень воды зарегистрирован в Барте - 1,6-2,5 метра. В Венте на границе Латвии и Литвы уровень воды поднялся на 1,7 метра, превысив зарегистрированную неделю назад отметку, в свою очередь у Кулдиги уровень воды поднялся на 1,4 метра.
Ventas rumba pazudusi... pic.twitter.com/2Q53b3TcZc— Ainars Ābele (@knaaabis) February 20, 2022
На 1,4 метра поднялся и уровень воды в Дурбе и Циравы, однако там он уже понизился. В остальных реках Курземе повышение уровня воды продолжается, при этом в реке Ирбе оно еще не началось.
В озере Усмас уровень воды достиг отметки в 1,4 метра выше нулевой точки наблюдательной станции, что лишь на 11 сантиметров меньше, чем во время рекордных наводнений в 2021 года.
В Мусе у Бауски уровень воды поднялся более недели назад, в других реках Земгале зарегистрированный на прошлой неделе уровень еще не достигнут, однако вода быстро прибывает.
В реках Видземе и Латгале преимущественно сохраняется стабильный уровень воды. Возможно, вторая половина февраля будет достаточно теплой и в восточной части Латвии, чтобы из-за тающего снега уровень воды в реках резко повысился и начался ледоход.