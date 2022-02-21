"Вентас-Румба исчезла". Самый широкий водопад в Европе затопило

Напомним, местами затапливает низины, ожидается затопление более обширных территорий. В части рек в центральной части страны местами ожидается и ледоход. В Курземе и Земгале в силе объявленное гидрологами желтое предупреждение.

Галерея: Вентас-Румбу затопило

С 5 февраля самый высокий уровень воды зарегистрирован в Барте - 1,6-2,5 метра. В Венте на границе Латвии и Литвы уровень воды поднялся на 1,7 метра, превысив зарегистрированную неделю назад отметку, в свою очередь у Кулдиги уровень воды поднялся на 1,4 метра.

На 1,4 метра поднялся и уровень воды в Дурбе и Циравы, однако там он уже понизился. В остальных реках Курземе повышение уровня воды продолжается, при этом в реке Ирбе оно еще не началось.

В озере Усмас уровень воды достиг отметки в 1,4 метра выше нулевой точки наблюдательной станции, что лишь на 11 сантиметров меньше, чем во время рекордных наводнений в 2021 года.

В Мусе у Бауски уровень воды поднялся более недели назад, в других реках Земгале зарегистрированный на прошлой неделе уровень еще не достигнут, однако вода быстро прибывает.