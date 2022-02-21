Местами побиты рекорды уровня воды; по берегам Мисы затапливает дома

Как отмечает агентство LETA, в том числе затоплены обширные территории в Дзеруми Кекавского края.

На наблюдательной станции Lielveisi, находящейся между Дзеруми и Олайне, уровень воды в реке Миса утром в понедельник поднялся на 3,12 метра выше нулевой отметки станции.

Столь высокого уровня воды в Мисе в последние годы не было. Прошлый рекорд - 339 сантиметров - был зарегистрирован во время сильных наводнений в 2010 году.

Ожидаемые в понедельник и вторник осадки будут способствовать дальнейшему повышению уровня воды в реке Миса, а также в других реках и озерах Латвии.

Во второй половине недели, с наступлением более сухой погоды, уровень воды начнет падать.

Напомним, самые сильные осадки ожидаются на западе страны. В реках и озерах Курземе в понедельник и вторник ожидается более резкое повышение уровня воды, чем в других регионах Латвии. Местами ожидается самый высокий этой зимой и за последние десятилетия уровень наводнений.

В озере Усмас в понедельник рекорд наводнений января 2012 года уже был побит на два сантиметра.

За последние сутки понизился уровень воды в низовьях Гауи, в Малой и Большой Югле он также немного упал. Резкое падение уровня воды в конце недели наблюдалось в реке Огре в городе Огре.

Под влиянием ветра и осадков вечером в понедельник и вторник ожидается высокий уровень воды в Рижском заливе, в связи с чем поднимется уровень воды в низовьях Лиелупе и Гауи и в водоемах в Риге. Впрочем, ожидается, что уровень воды не будет выше, чем был зафиксирован вечером в субботу, 19 февраля.