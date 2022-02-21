Гололед, сохраняется угроза наводнения: синоптики о погоде на вторник

Преимущественно будет идти снег, возможен и моросящий дождь, больше снега выпадет утром в восточной части Латвии.

Температура воздуха составит -1...+3 градуса. К вечеру на дорогах снова начнет образовываться гололед.

Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 12-17 метров в секунду, в северо-восточных районах ветер будет слабее, а на западном побережье Курземе в порывах достигнет 20 метров в секунду.

В Риге ожидается небольшой снег с проливным дождем, температура воздуха будет колебаться у отметки +1 градуса, северо-западный ветер усилится до 17 метров в секунду.

Рекордные наводнения в Латвии

Во вторник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Курземе, во многих местах вероятно крупнейшее за последние десятилетия наводнение. Затопление более обширных территорий возможно и в центральной части страны.

Опасная ситуация сохранится в нижнем течении Гауи, так как ожидается новый подъем уровня воды под воздействием ветра, который, однако, будет не таким сильным, как в субботу вечером.

Из-за нагонного ветра во вторник ожидается повышение уровня воды в Рижском заливе, в связи с чем также повысится уровень воды в низовьях Лиелупе и Гауи и в рижских водоемах. Ожидается, что подъем воды не превысит отметок, зафиксированных в субботу, 19 февраля.