Погода на вторник: дождь, снег, ветер. Сохраняется угроза наводнения

Во вторник, 22 февраля, в Латвии по-прежнему ожидаются осадки, но днем их интенсивность сократится, прогнозируют синоптики.

В Риге в ночь на вторник и утром ожидается дождь с мокрым снегом, днем - незначительные осадки. Южный ветер сменится северо-западным, скорость которого в порывах местами будет достигать 16-18 метров в секунду. Температура воздуха составит около +1 градуса.

Небо в основном останется пасмурным. В Латгале ночью существенных осадков не предвидится.

Будет дуть южный, юго-западный ветер, который к исходу ночи в Курземе и днем на остальной части Латвии сменится западным, северо-западным ветром порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем составит -1...+3 градуса. Ночью и вечером дороги местами станут скользкими.

В понедельник и вторник ожидается дальнейший подъем уровня воды в реках Курземе, во многих местах вероятно крупнейшее за последние десятилетия наводнение. Затопление более обширных территорий возможно и в центральной части страны.

Опасная ситуация сохранится в нижнем течении Гауи, так как ожидается новый подъем уровня воды под воздействием ветра, который, однако, будет не таким сильным, как в субботу вечером.