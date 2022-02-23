Ср, 23.02.2022
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В среду в Латвии сохранится облачная погода, местами выпадет снег

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, осадки, в основном небольшой снег, ожидаются только на юго-западе страны, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит -1...+2 градуса. Будет дуть слабый ветер, во многих местах погода будет безветренной.

В Риге в среду будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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