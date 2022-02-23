В среду в Латвии сохранится облачная погода, местами выпадет снег
В среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, осадки, в основном небольшой снег, ожидаются только на юго-западе страны, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, осадки, в основном небольшой снег, ожидаются только на юго-западе страны, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит -1...+2 градуса. Будет дуть слабый ветер, во многих местах погода будет безветренной.
В Риге в среду будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +1...+2 градуса.