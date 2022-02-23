В четверг немного потеплеет

Максимальная температура воздуха в четверг днем составит +2...+7 градусов.

Небо будет частично затянуто облаками, днем и вечером местами в Курземе и на северо-западе Видземе пройдет небольшой дождь.

Усилится южный, юго-западный ветер: днем ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, на побережье местами до 20 метров в секунду.