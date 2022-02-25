Порывы ветра до 27 метров в секунду: в Латвии объявлено предупреждение

В Риге также объявлено желтое предупреждение о ветре: около десяти часов утра в столице будут порывы ветра до 20 метров в секунду. Южный ветер сменится западным, юго-западным.

По мере усиления ветра прогнозируется подъем воды, поэтому в Лиепае, Вентспилсе и Риге также действует предупреждение о высоком уровне воды. На западном побережье Курземе утром ожидается повышение воды до уровня желтого предупреждения, а в столице максимальный подъем воды вероятен днем и вечером.

Между облаков в пятницу выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, но перед обедом во многих местах еще возможны обильные дожди со снегом, кое-где даже небольшой град.

Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.