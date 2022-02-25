В субботу в Латвии будет менее облачно

Обильных осадков не ожидается. Днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который постепенно сменит направление и перейдет в северо-западный и северный.

Температура воздуха ночью и с утра составит -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до +2...+5 градусов.

Ночью на дорогах местами образуется гололед.