Пт, 25.02.2022
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В субботу в Латвии будет менее облачно

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на субботу в Латвии будет преимущественно облачно, днем количество облаков сократится и во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Обильных осадков не ожидается. Днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который постепенно сменит направление и перейдет в северо-западный и северный.

Температура воздуха ночью и с утра составит -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до +2...+5 градусов.

Ночью на дорогах местами образуется гололед.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха +2 градуса; днем умеренный ветер подует с северо-запада, воздух прогреется до +3 градусов.

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