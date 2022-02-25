В субботу в Латвии будет менее облачно
В ночь на субботу в Латвии будет преимущественно облачно, днем количество облаков сократится и во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу в Латвии будет преимущественно облачно, днем количество облаков сократится и во многих местах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Обильных осадков не ожидается. Днем будет дуть западный ветер от слабого до умеренного, который постепенно сменит направление и перейдет в северо-западный и северный.
Температура воздуха ночью и с утра составит -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до +2...+5 градусов.
Ночью на дорогах местами образуется гололед.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, температура воздуха +2 градуса; днем умеренный ветер подует с северо-запада, воздух прогреется до +3 градусов.