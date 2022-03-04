Пт, 4.03.2022
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Погода на пятницу: небольшой снег и слабый ветер

ФОТО: Twitter/LVGMC_Meteo

В пятницу в Латвии ожидается небольшая облачность, солнечно будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит 0...+4 градуса. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер.

В Риге осадков не ожидается, временами будет светить солнце, температура воздуха составит +1...+2 градуса.

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