Погода на пятницу: небольшой снег и слабый ветер
В пятницу в Латвии ожидается небольшая облачность, солнечно будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии ожидается небольшая облачность, солнечно будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит 0...+4 градуса. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер.
04.03. dienas pirmajā pusē mākoņains, austrumos neliels sniegs. Pēcpusdienā debesis skaidrosies, un nokrišņi nav gaidāmi. Mērens Z/ZA vējš. Temp. 0,+4°.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 4, 2022
Rīgā bez nokrišņiem, dienas laikā pakāpeniski skaidrosies. Mērens Z/ZA vējš, Temp. 0,+2°. pic.twitter.com/P8aPgcd8v5
В Риге осадков не ожидается, временами будет светить солнце, температура воздуха составит +1...+2 градуса.