Пт, 4.03.2022
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На следующей неделе будет холоднее, но без осадков

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На следующей неделе в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому в основном сохранится сухая погода, а температура воздуха понизится, прогнозируют синоптики.

В субботу ожидается солнечная погода, в воскресенье облачность усилится, местами возможен небольшой снег.

В ночь на субботу температура воздуха на большей части территории страны понизится до -5...-10 градусов, днем составит 0…+4 градуса. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.

На следующей неделе станет холоднее, на востоке страны столбики термометров местами по ночам опустятся до -15 градусов, а днем температура не превысит 0...-4 градуса.

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