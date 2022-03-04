На следующей неделе будет холоднее, но без осадков

В субботу ожидается солнечная погода, в воскресенье облачность усилится, местами возможен небольшой снег.

В ночь на субботу температура воздуха на большей части территории страны понизится до -5...-10 градусов, днем составит 0…+4 градуса. В воскресенье температура воздуха существенно не изменится.