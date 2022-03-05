В Латвии ожидается солнечный день

Температура воздуха повысится до 0..+4 градусов, но с закатом начнет быстро холодать. ожидается слабый ветер, преимущественно северный.

В Риге в субботу будет ярко светить солнце, дуть легкий северный ветер, воздух прогреется до +1..+2 градуса.