В Латвии ожидается солнечный день
Суббота, 5 марта, в Латвии выдастся сухой и солнечной, прогнозируют синоптики.
Суббота, 5 марта, в Латвии выдастся сухой и солнечной, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха повысится до 0..+4 градусов, но с закатом начнет быстро холодать. ожидается слабый ветер, преимущественно северный.
В Риге в субботу будет ярко светить солнце, дуть легкий северный ветер, воздух прогреется до +1..+2 градуса.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1025-1027 гектопаскалей на уровне моря.