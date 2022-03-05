Сб, 5.03.2022
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В Латвии ожидается солнечный день

ФОТО: Pexels

Суббота, 5 марта, в Латвии выдастся сухой и солнечной, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха повысится до 0..+4 градусов, но с закатом начнет быстро холодать. ожидается слабый ветер, преимущественно северный.

В Риге в субботу будет ярко светить солнце, дуть легкий северный ветер, воздух прогреется до +1..+2 градуса.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1025-1027 гектопаскалей на уровне моря.

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