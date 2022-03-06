Пн, 7.03.2022
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В понедельник ожидаются небольшие осадки, выглянет солнце

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в Латвии между облаками может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются небольшие осадки - главным образом кратковременный снег в Видземе и Латгале.

Будет дуть умеренный северный ветер, его порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов. Вечером на дорогах снова образуется обледенение.

В Риге ожидается частично облачный день, без значительных осадков. Скорость северного ветра в порывах будет достигать 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +3 градусов.

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