В понедельник ожидаются небольшие осадки, выглянет солнце

Будет дуть умеренный северный ветер, его порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.

В Риге ожидается частично облачный день, без значительных осадков. Скорость северного ветра в порывах будет достигать 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +3 градусов.