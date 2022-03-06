В понедельник ожидаются небольшие осадки, выглянет солнце
В понедельник в Латвии между облаками может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии между облаками может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются небольшие осадки - главным образом кратковременный снег в Видземе и Латгале.
Будет дуть умеренный северный ветер, его порывы усилятся до 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов. Вечером на дорогах снова образуется обледенение.
В Риге ожидается частично облачный день, без значительных осадков. Скорость северного ветра в порывах будет достигать 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +3 градусов.