От -16 до +10 градусов. Прогноз погоды на эту неделю

Во вторник и в ночь на среду во многих регионах пройдет снег, затем ожидается в основном сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, во второй половине недели в основном южный.

В ночь на вторник температура воздуха местами в Видземе и Латгале понизится до -10...-13 градусов, а в Курземе днем составит +3...+6 градусов.

Такая же температура ожидается и в среду.

В ночь на четверг на востоке страны ожидается мороз до -16 градусов, на большей части территории страны температура воздуха опустится ниже -5 градусов, днем составит от -2 градусов в Латгале до +4 градусов в Курземе.

Согласно текущим прогнозам, в конце недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -1...-8 градусов, а днем на солнце воздух прогреется до +3...+10 градусов.