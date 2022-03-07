От -16 до +10 градусов. Прогноз погоды на эту неделю
На этой неделе в Латвии немного усилится мороз, а в выходные дни будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.
На этой неделе в Латвии немного усилится мороз, а в выходные дни будет по-весеннему тепло, прогнозируют синоптики.
Во вторник и в ночь на среду во многих регионах пройдет снег, затем ожидается в основном сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый ветер, во второй половине недели в основном южный.
Такая же температура ожидается и в среду.
В ночь на четверг на востоке страны ожидается мороз до -16 градусов, на большей части территории страны температура воздуха опустится ниже -5 градусов, днем составит от -2 градусов в Латгале до +4 градусов в Курземе.
Согласно текущим прогнозам, в конце недели температура воздуха по ночам будет опускаться до -1...-8 градусов, а днем на солнце воздух прогреется до +3...+10 градусов.
Галерея: Весна в Латвии