Вт, 8.03.2022
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Во вторник во многих местах пойдет снег

ФОТО: LETA

Во вторник, 8 марта, во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, более обильные осадки возможны днем и вечером в Земгале и Видземе, прогнозируют синоптики.

Дороги местами станут скользкими, к вечеру обледенение ожидается почти повсеместно. Ветер будет слабым.

Самый солнечный день ожидается в Латгале, в Курземе также выглянет солнце. Воздух прогреется до +1...-4 градусов, в Курземе - до +2...+6 градусов.

Во второй половине дня в Риге прогнозируется затяжной снегопад, слабый южный ветер и температура воздуха от 0 до +1 градуса.

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