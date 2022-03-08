Во вторник во многих местах пойдет снег
Во вторник, 8 марта, во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, более обильные осадки возможны днем и вечером в Земгале и Видземе, прогнозируют синоптики.
Во вторник, 8 марта, во многих местах Латвии ожидается небольшой снег, более обильные осадки возможны днем и вечером в Земгале и Видземе, прогнозируют синоптики.
Дороги местами станут скользкими, к вечеру обледенение ожидается почти повсеместно. Ветер будет слабым.
Самый солнечный день ожидается в Латгале, в Курземе также выглянет солнце. Воздух прогреется до +1...-4 градусов, в Курземе - до +2...+6 градусов.
Во второй половине дня в Риге прогнозируется затяжной снегопад, слабый южный ветер и температура воздуха от 0 до +1 градуса.