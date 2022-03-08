Во вторник во многих местах пойдет снег

Дороги местами станут скользкими, к вечеру обледенение ожидается почти повсеместно. Ветер будет слабым.

Самый солнечный день ожидается в Латгале, в Курземе также выглянет солнце. Воздух прогреется до +1...-4 градусов, в Курземе - до +2...+6 градусов.