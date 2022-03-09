В среду в Латвии значительных осадков не ожидается; будет прохладно

В Курземе до вечера сохранятся облака. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Максимальная температура воздуха составит от -3 градусов местами в восточных районах до +5 градусов на западном побережье Курземе, сообщает агентство LETA.

Условия движения улучшатся - на асфальтированных дорогах растают обледенение и снег, проезжая часть высохнет.

В Риге значительных осадков не ожидается, небо прояснится, будет дуть небольшой восточный ветер, а воздух прогреется до +2 градусов.