Синоптики пообещали минимум 10 дней сухой и солнечной погоды

Ближайшие две ночи, вероятно, будут самыми холодными в этом месяце: температура воздуха в ночь на четверг и пятницу в Курземе опустится до -3...-9 градусов, а во многих местах в Видземе и Латгале - до -13...-18 градусов.

Ожидается, что и в середине марта и во второй половине месяца температура воздуха по ночам на большей части территории страны будет опускаться ниже нулевой отметки, местами на востоке страны - даже до десяти градусов ниже нуля.

В дневное время воздух значительно потеплеет. Уже в конце этой недели местами столбик термометра приблизится к отметке +10 градусов, а в отдельные дни следующей недели в послеобеденное время даже преодолеет ее.

Ветер ожидается преимущественно слабый.

Снежный покров, сохраняющийся местами в Видземе и Латгале, будет таять постепенно, поэтому значительного повышения уровня воды в реках не ожидается. На отдельных участках рек возможен ледоход и связанные с ним колебания уровня воды.