Синоптики пообещали минимум 10 дней сухой и солнечной погоды
Под влиянием антициклона в ближайшие десять дней, а возможно и дольше, в Латвии будут в основном сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Под влиянием антициклона в ближайшие десять дней, а возможно и дольше, в Латвии будут в основном сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Ближайшие две ночи, вероятно, будут самыми холодными в этом месяце: температура воздуха в ночь на четверг и пятницу в Курземе опустится до -3...-9 градусов, а во многих местах в Видземе и Латгале - до -13...-18 градусов.
Ожидается, что и в середине марта и во второй половине месяца температура воздуха по ночам на большей части территории страны будет опускаться ниже нулевой отметки, местами на востоке страны - даже до десяти градусов ниже нуля.
Ветер ожидается преимущественно слабый.
Снежный покров, сохраняющийся местами в Видземе и Латгале, будет таять постепенно, поэтому значительного повышения уровня воды в реках не ожидается. На отдельных участках рек возможен ледоход и связанные с ним колебания уровня воды.
В районах, где нет снега, повысится пожароопасность. Засуха может привести к кратковременному ухудшению качества воздуха.