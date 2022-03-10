Четверг будет солнечным и прохладным
В четверг по всей Латвии будет сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В четверг по всей Латвии будет сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем составит от -3 градусов местами на востоке страны до +4 градусов на западе Курземе.
Вечером местами в Видземе и Латгале температура воздуха резко опустится до -10 градусов.
В Риге день будет солнечным, температура воздуха не превысит +1 градус.
Галерея: Подснежники