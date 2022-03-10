Четверг будет солнечным и прохладным

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем составит от -3 градусов местами на востоке страны до +4 градусов на западе Курземе.

Вечером местами в Видземе и Латгале температура воздуха резко опустится до -10 градусов.

В Риге день будет солнечным, температура воздуха не превысит +1 градус.