Чт, 10.03.2022
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Четверг будет солнечным и прохладным

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг по всей Латвии будет сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем составит от -3 градусов местами на востоке страны до +4 градусов на западе Курземе.

Вечером местами в Видземе и Латгале температура воздуха резко опустится до -10 градусов.

В Риге день будет солнечным, температура воздуха не превысит +1 градус.

Галерея: Подснежники

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