Пт, 11.03.2022
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Синоптики выпустили новый прогноз погоды на март. Он обнадеживает

ФОТО: AFP/SCANPIX

Синоптики прогнозируют, что при сохранении высокого атмосферного давления в ближайшее время в Латвии будет преимущественно сухо и солнечно - вероятно, такая погода продержится до конца марта.

Значительных осадков не ожидается, а ветер в основном будет слабым.

В ближайшие дни температура воздуха повысится и может впервые в этом году достичь +10 градусов уже в предстоящие выходные.

В течение месяца возможны периоды с более прохладными днями и более сильным морозом по ночам. По прогнозам Global Forecast System, во второй половине следующей недели похолодает.

При ясном небе температура воздуха почти каждую ночь будет опускаться ниже нуля, местами в Видземе и Латгале до -10 градусов.

Поскольку ночные заморозки не прекратятся, остатки снега в Видземе и Латгале будут таять постепенно, не вызывая резкого подъема уровня воды в реках.

Значительных скоплений льда на реках не прогнозируется, только на участке Даугавы возле Плявиньского водохранилища могут образоваться ледовые заторы.

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