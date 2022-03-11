Синоптики выпустили новый прогноз погоды на март. Он обнадеживает

Значительных осадков не ожидается, а ветер в основном будет слабым.

В ближайшие дни температура воздуха повысится и может впервые в этом году достичь +10 градусов уже в предстоящие выходные.

В течение месяца возможны периоды с более прохладными днями и более сильным морозом по ночам. По прогнозам Global Forecast System, во второй половине следующей недели похолодает.

При ясном небе температура воздуха почти каждую ночь будет опускаться ниже нуля, местами в Видземе и Латгале до -10 градусов.

Поскольку ночные заморозки не прекратятся, остатки снега в Видземе и Латгале будут таять постепенно, не вызывая резкого подъема уровня воды в реках.