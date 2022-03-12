Грядущая ночь принесет туман и гололед
В ночь на воскресенье, 13 марта, в Латвии местами образуются туман и изморозь, а на дорогах гололед, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 13 марта, в Латвии местами образуются туман и изморозь, а на дорогах гололед, прогнозируют синоптики.
Утром туман рассеется, только местами на побережье он может сохраниться дольше. Осадки не ожидаются. День будет преимущественно солнечным.
Температура воздуха ночью понизится до -1...-8 градусов, днем поднимется до +5...+10 градусов, а на берегу моря местами не прогреется выше +2 градусов.
Как ночью, так и днем ожидается слабый ветер и безветрие, что приведет к ухудшению качества воздуха в некоторых местах, преимущественно в городах.
В Риге в воскресенье утром возможен туман; день обещает быть солнечным. Ветра практически не будет. Температура воздуха ночью составит -2 градуса, в пригороде до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а на морском побережье не выше +4 градусов.