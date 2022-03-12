Грядущая ночь принесет туман и гололед

Утром туман рассеется, только местами на побережье он может сохраниться дольше. Осадки не ожидаются. День будет преимущественно солнечным.

Температура воздуха ночью понизится до -1...-8 градусов, днем поднимется до +5...+10 градусов, а на берегу моря местами не прогреется выше +2 градусов.

Как ночью, так и днем ожидается слабый ветер и безветрие, что приведет к ухудшению качества воздуха в некоторых местах, преимущественно в городах.