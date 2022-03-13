Сегодня впервые в этом году воздух в Латвии прогреется до +10 градусов
В воскресенье днем воздух в Латвии прогреется до +6...+10 градусов, лишь на части побережья и местами в Латгале будет не теплее +2...+5 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье днем воздух в Латвии прогреется до +6...+10 градусов, лишь на части побережья и местами в Латгале будет не теплее +2...+5 градусов, прогнозируют синоптики.
Такой температуры столбики термометров достигнут впервые с ноября.
Погода будет сухой, небо над большей частью страны останется ясным.
Ожидается слабый ветер и безветрие, из-за чего в некоторых местах, в основном, в городах, пострадает качество воздуха.
В Риге в воскресенье будет сухо и солнечно, ветер слабый. Воздух прогреется до +9 градусов, но на севере столицы под воздействием морского бриза будет на несколько градусов холоднее.
☀️Labrīt, šodien daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +4...+9°, vietām līča piekrastē būs par dažiem grādiem vēsāks.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 13, 2022
No rīta vēl vietām rietumu daļā saglabāsies migla❗️ https://t.co/kltfxSmHwe pic.twitter.com/W0ADNcG37Q