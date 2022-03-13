Сегодня впервые в этом году воздух в Латвии прогреется до +10 градусов

Ожидается слабый ветер и безветрие, из-за чего в некоторых местах, в основном, в городах, пострадает качество воздуха.

В Риге в воскресенье будет сухо и солнечно, ветер слабый. Воздух прогреется до +9 градусов, но на севере столицы под воздействием морского бриза будет на несколько градусов холоднее.