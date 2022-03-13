Вс, 13.03.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Сегодня впервые в этом году воздух в Латвии прогреется до +10 градусов

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В воскресенье днем воздух в Латвии прогреется до +6...+10 градусов, лишь на части побережья и местами в Латгале будет не теплее +2...+5 градусов, прогнозируют синоптики.

Такой температуры столбики термометров достигнут впервые с ноября.

Погода будет сухой, небо над большей частью страны останется ясным.

Ожидается слабый ветер и безветрие, из-за чего в некоторых местах, в основном, в городах, пострадает качество воздуха.

В Риге в воскресенье будет сухо и солнечно, ветер слабый. Воздух прогреется до +9 градусов, но на севере столицы под воздействием морского бриза будет на несколько градусов холоднее.

НАВЕРХ
Back