Солнце и от -12 до +11 градусов: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В ночь на понедельник и вторник местами будет образовываться туман, иней и гололед на дорогах. Во второй половине недели ожидается пониженная влажность воздуха, а безветрие сменится легким ветром с востока - перестанет формироваться туман и немного улучшится качество воздуха.

Максимальная температура воздуха в начале недели составит +6...+11 градусов, холоднее будет местами на побережье. В более прохладные дни во второй половине недели максимальные отметки на столбиках термометров ожидаются от +1 градуса в Латгале до +7 градусов на западном побережье Курземе.

По ночам температура воздуха будет понижаться до 0...-8 градусов, во второй половине недели в Латгале и Видземе - даже до -12 градусов.

Оставшийся снег будет медленно таять, уровень воды в реках преимущественно продолжит понижаться. Сплошной снежный покров сохранится на Видземской, Алуксненской и Латгальской возвышенностях.