Вс, 13.03.2022
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В понедельник станет еще на градус теплее

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье во второй половине дня температура воздуха на большей части территории Латвии достигла +6...+10 градусов, а в понедельник станет теплее еще на градус, свидетельствует метеорологическая информация.

Сохранится преимущественно ясная погода, ночью и утром местами возможен туман, изморозь и скользкие дороги. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -1...-7 градусов. Максимальная дневная температура воздуха составит +7...+11 градусов, а на побережье - всего +3 градуса.

В Риге в понедельник сохранится сухая и солнечная погода, ветер будет переменным. Температура воздуха: ночью -1 градус, в пригороде до -5 градусов; днем воздух прогреется до +10 градусов, а у моря - лишь до +5 градусов.

Возможна геомагнитная буря, поэтому вечером воскресенья с наступлением темноты, а также в ночь на понедельник можно будет увидеть северное сияние.

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