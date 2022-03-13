В понедельник станет еще на градус теплее

Сохранится преимущественно ясная погода, ночью и утром местами возможен туман, изморозь и скользкие дороги. Осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -1...-7 градусов. Максимальная дневная температура воздуха составит +7...+11 градусов, а на побережье - всего +3 градуса.

В Риге в понедельник сохранится сухая и солнечная погода, ветер будет переменным. Температура воздуха: ночью -1 градус, в пригороде до -5 градусов; днем воздух прогреется до +10 градусов, а у моря - лишь до +5 градусов.